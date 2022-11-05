Хакери зламали телебачення на окупованих територіях України і запустили відео з Зеленським

У ролику зазначається, що всі українці, де б вони не були – Крим, Херсон, Донецьк, Луганськ – є частиною перемоги.

Українські хакери зламали телебачення на тимчасово окупованих територіях і транслювали відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Відповідний ролик у Мережі опублікував СтратКом ЗСУ.

"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми й це пройдемо", – йдеться у зверненні президента.

"Я дякую усім, хто допомагає Україні. Слава кожному і кожній, хто працює, наближаючи нашу перемогу. Слава усім нашим воїнам, які утримують позиції, як би це не було складно, і поступово звільняють нашу землю. Слава Україні!" – додав Зеленський.

У кінці ролика також з’являється напис на екрані з таким текстом: "Українці, де б ви не були – Крим, Херсон, Донецьк, Луганськ – пам’ятайте, кожен з вас є частиною перемоги!"

Нагадаємо, в кінці жовтня хакери зламали ключові пропагандистські російські телеканали в окупованому Криму і показали відео зі знищенням ворожих кораблів.

А 3 листопада російський хакер з ніком "Джокер ДНР" зламав сторінку в Instagram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і помістив на аватар фото президента РФ Володимира Путіна на ведмеді.

Невдовзі Залужний відновив доступ до свого акаунта і попередив, що "ми вб’ємо усіх окупантів".

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