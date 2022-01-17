Хакери знову атакували державні структури: удар спрямували на ресурс ProZorro і райсуд Києва

Хакери знову атакували державні структури: удар спрямували на ресурс ProZorro і райсуд Києва

Через кібератаку роботу вебресурсів було призупинено.

У понеділок, 17 січня, невідомі хакери здійснили кібератаку на сайт системи електронних закупівель ProZorro та Шевченківський районний суд Києва.

Як повідомили у пресслужбі Держспецзвʼязку, о 8 годині ранку на сторінці форуму Prozorro Infobox зʼявилося таке ж повідомлення, яке хакери розмістили на держсайтах після кібератаки 14 січня.

Сторінку форуму було відключено, сайт Prozorro Infobox і портал Prozorro не постраждали, система публічних закупівель працювала у штатному режимі.

Адміністратори ProZorro уточнили, що форум Prozorro Infobox — це окрема система, яка ніяк не пов’язана з електронною системою публічних закупівель.

“Ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал prozorro.gov.ua не постраждали... Наразі ми вимкнули форум Prozorro Infobox, проводимо розслідування та працюємо над відновленням його роботи. За наявними на цей час даними, втручання в персональні дані користувачів та сам контент Prozorro Infobox не відбулося”, — сказано у повідомленні.

Цього ж дня виникли проблеми на вебресурсах Шевченківського районного суду міста Києва. У суді повідомили, що користувачі не мали доступу до електронної пошти, сайту суду на порталі “Судова влада”, підсистеми “Електронний суд”, функціоналу автоматизованої системи документообігу суду і реєстрів. Фахівці з кібербезпеки призупинили їхню роботу і намагаються поновити доступ.

Нагадаємо, вночі проти п'ятниці, 14 січня, хакерська атака сталася на українські урядові сайти. Невідомі атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню.

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