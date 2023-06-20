Хакерські листи з контент-приманкою: урядова команда виявила шпигунську кампанію проти українських організацій

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила кіберзагрозу з боку хакерського угрупування APT28 (також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta).

Про це йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Фахівці встановили, що шпигунську кампанію намагалися здійснити із застосуванням експлойтів для Roundcube (програмне забезпечення для вебпошти) та за допомогою розсилання електронних листів з актуальними новинами щодо ситуації в Україні.

"Зокрема, один з електронних листів із темою "Новини України" був отриманий з адреси "ukraine_news@meta.ua" та містив контент-приманку, замасковану під статтю видання "NV" (nv.ua)", - йдеться у повідомленні.

Подібні листи надійшли на адреси понад 40 українських організацій.

У CERT-UA наголошують, що реалізації загрози сприяло використання застарілої версії Roundcube (1.4.1).

Спроби реалізації кіберзагрози допоміг виявити оперативний обмін інформацією з фахівцями компанії Recorded Future.

"Цей кейс – чудовий зразок спільної роботи CERT-UA та міжнародної компанії Recorded Future, що дозволила ідентифікувати інфраструктуру, з якої угруповання АРТ28 здійснювало атаки на українські організації", – зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Нагадаємо, кіберзловмисники з угруповання APT28 у квітні намагалися атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи".

Нагадаємо, рік тому, в червні 2022-го, CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджала українців про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури. Тоді кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність вела саме група APT28.

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