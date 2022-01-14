Хакерську атаку урядових сайтів України, найімовірніше, провели з Росії - Центр інформаційної безпеки

Українські фахівці з Мінкульту наголошують, що витоку персональних даних не сталося.

Хакерську атаку низки урядових сайтів - МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики - здійснили з території Російської Федерації.

Про це у дослідженні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні Мінкульту.

Та додають, що наразі фахівці кібербезпеки досліджують технічну сторону хакерської атаки на державні установи України, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дослідив сторону інформаційну. Також наголосили, що не зважаючи на повідомлення зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.

"Наразі відбувається відновлення всіх систем. Застосунок "Дія" працює стабільно, усі реєстри надійно захищені. Роботу низки урядових сайтів було призупинено превентивно", - повідомляють фахіців.

Держспецзв'язок спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирають цифрові докази та займаються розслідуванням інциденту.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Згодом у ЄС прокоментували хакерську атаку на українські урядові сайти, зауваживши, що в Європі "знали, що це може статися". Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив кібератаки.

У Держспецзв'язку хакерську атаку вважають найпотужнішою за останні чотири роки. Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу повідомив, внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

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