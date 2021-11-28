"Халк" проти припаркованих авто: у Кривому Розі хтось перевернув кілька автомобілів

Особу місцевого мешканця встановлюють правоохоронці.
У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий перевернув три припарковані автомобілі. Усі легковики лежали на боці.
Про це пише "Інформатор".
На кадрах, які згодом з'явилися у мережі, видно як у мікрорайоні Зарічному, на одній із стоянок, перевернуто три автомобілі. Примітно, що всі вони акуратно, немов в якомусь порядку, лежали на боці. Деякі з автомобілів зазнали пошкоджень.
Хто саме і для чого перевернув транспортні засоби, наразі невідомо. Обставини інциденту, а також особу “Халку” встановлюють правоохоронці.
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