Галущенко розкрив, чи збиратиме 200 мільйонів гривень на заставу

Герман Галущенко

Колишній міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що не планує збирати 200 мільйонів гривень для внесення застави, призначеної судом.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час засідання Герман Галущенко повідомив, що натомість зосередить ресурси на оплаті послуг захисників для подання апеляційної скарги. Наразі сторони захисту та обвинувачення розглядають можливість оскарження рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

«Я буду збирати на адвокатів, щоб вони подали апеляцію», — заявив ексміністр.

Під час засідання Герман Галущенко заявляв, що для нього нормальна сума застави до 30 мільйонів гривень. Відомо, що прокуратура клопотала про 425 мільйонів.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Варто зауважити, що Герман Галущенко фігурує у кримінальних провадженнях, які розслідують Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Під час обшуків у Германа Галущенка та «Енергоатомі» виявили мішки з грошима.

Ексурядовцю повідомили про підозру в межах резонансного провадження «Мідас».

Сьогодні, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому міністру юстиції та енергетики Герману Галущенку. Суд відправив ексміністра під варту строком на 60 днів. Альтернативою суд визначив заставу у 200 млн грн.