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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Галущенку більше не потрібно носити електронний браслет: яке рішення ухвалив ВАКС

Вищий антикорупційний суд ухвалив нове рішення у справі «Мідас» щодо Германа Галущенка.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Герман Галущенко

Герман Галущенко / © Getty Images

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 22 жовтня дозволив колишньому міністру енергетики Герману Галущенку не носити електронний браслет.

Про це повідомила пресслужба ВАКС на офіційній сторінці суду у Facebook.

ВАКС скасував електронний браслет Галущенку: які обов’язки залишилися

Сьогодні, 22 жовтня, ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і продовжив ще на два місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра.

«Слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обов’язку носити електронний засіб контролю», — повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Згідно з рішенням ВАКС, Галущенко й надалі зобов’язаний виконувати такі процесуальні обов’язки:

  • з’являтися на вимогу детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді або суду;

  • не виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ і прокурорів САП;

  • повідомляти детективів НАБУ та прокурорів САП про зміну місця проживання;

  • утримуватися від спілкування з визначеними особами;

  • здати до Державної міграційної служби України закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України, якщо він ще цього не зробив.

Герман Галущенко є фігурантом справи «Мідас», яку розслідують НАБУ та САП. Ексміністра підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, пов’язаній із корупційною схемою в енергетичній сфері, зокрема в «Енергоатомі».

Що відомо про справу Галущенка — головні новини

Нагадаємо, у листопаді 2025 року правоохоронці провели обшуки у Германа Галущенка та ексзаступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Тоді повідомлялося про вилучення грошей, аудіозаписи та нові подробиці ймовірної корупційної схеми в енергетичній галузі.

У лютому 2026 року НАБУ та САП повідомили Герману Галущенку про підозру в межах справи «Мідас». Ексміністра енергетики підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, пов’язаній із ймовірними корупційними схемами в енергетичній сфері.

За даними слідства, йдеться про легалізацію понад 112 млн доларів через криптовалюту та офшорні компанії. НАБУ також оприлюднило відео про ймовірні схеми на 12 млн доларів, пов’язані з родиною ексміністра.

Після повідомлення про підозру ВАКС обрав Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Альтернативою стало внесення застави: спочатку САП просила 425 млн грн, однак суд визначив її розмір у 200 млн грн.

У квітні 2026 року суд продовжив тримання Галущенка під вартою ще на два місяці. Внесення застави у 200 млн грн залишалося альтернативою арешту.

У червні 2026 року за Галущенка внесли 150 млн грн застави. Розслідування ймовірних корупційних схем в енергетичній сфері продовжили НАБУ та САП.

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