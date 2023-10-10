ХАМАС просить переговорів та США готують річний пакет допомоги для України: головні новини ночі 10 жовтня 2023 року

Головні новини ночі 10 жовтня 2023 року:

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Сенатори США пропонують прийняти для України єдиний пакет допомоги на рік: названа сума Читати далі –>

ХАМАС просить Ізраїль про початок переговорів Читати далі –>

США, Британія, Німеччина, Франція та Італія виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю Читати далі –>

Пентагон закликав Конгрес ухвалити рішення про допомогу для України та Ізраїлю Читати далі –>

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