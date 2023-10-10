ХАМАС просить переговорів та США готують річний пакет допомоги для України: головні новини ночі 10 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 10 жовтня 2023 року:
- Сенатори США пропонують прийняти для України єдиний пакет допомоги на рік: названа сума Читати далі –>
- ХАМАС просить Ізраїль про початок переговорів Читати далі –>
- США, Британія, Німеччина, Франція та Італія виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю Читати далі –>
- Пентагон закликав Конгрес ухвалити рішення про допомогу для України та Ізраїлю Читати далі –>
- ОАЕ попередили Сирію про неприпустимість втручання у війну Ізраїля та ХАМАС Читати далі –>
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