Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ХАМАС просить переговорів та США готують річний пакет допомоги для України: головні новини ночі 10 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
3435
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ХАМАС просить переговорів та США готують річний пакет допомоги для України: головні новини ночі 10 жовтня 2023 року

Бойовики ХАМАС / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 жовтня 2023 року:

  • Сенатори США пропонують прийняти для України єдиний пакет допомоги на рік: названа сума Читати далі –>
  • ХАМАС просить Ізраїль про початок переговорів Читати далі –>
  • США, Британія, Німеччина, Франція та Італія виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю Читати далі –>
  • Пентагон закликав Конгрес ухвалити рішення про допомогу для України та Ізраїлю Читати далі –>
  • ОАЕ попередили Сирію про неприпустимість втручання у війну Ізраїля та ХАМАС Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3435
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація