Ганьбить прізвище чоловіка: розлучених українок можуть змусити змінити документи за рішенням суду

Розлучення / © pexels.com

В Україні можуть запровадити механізм примусового повернення дівочого прізвища після розлучення. Відповідні норми містяться у проєкті нового Цивільного кодексу. Згідно з ініціативою, жінок зможуть змушувати змінювати документи у судовому порядку, якщо вони будуть «позорити прізвище колишнього чоловіка».

Про це розповіла нардепка Інна Совсун.

За словами народної депутатки, у законопроекті прописана можливість позбавлення людини прізвища, взятого під час шлюбу. Приводом для позову може стати суб’єктивне трактування поведінки особи як такої, що ганьбить репутацію родини чоловіка.

«В випадку розлучення людина, яка взяла прізвище, зазвичай це жінка, яка взяла прізвище чоловіка, може бути в судовому порядку примушена замінити це прізвище і взяти попереднє своє прізвище. Я, до речі, спілкувалася з депутатами з цього приводу. Вони кажуть: „Ні, якщо жінка буде якось не так представляти моє прізвище“», — розповіла Совсун.

Вона додала, що законопроект містить формулювання про «випадок негідної поведінки». На думку депутатки, такий підхід виглядає дивним та небезпечним.

Окрім етичного аспекту, норма несе серйозні практичні труднощі. Жінки, які перебували у шлюбі 10-15 років, часто будують професійну репутацію та кар’єру саме під прізвищем чоловіка. Примусова зміна документів може нівелювати роки праці.

«Правда в тому, що коли жінка міняє прізвище при одруженні, і після цього, наприклад, вона 10-15 років одружена, її впізнають за цим прізвищем, вона будує свою кар’єру. Її якось впізнають. В такому випадку треба документи змінювати. Це просто, складна, тривала бюрократична процедура», — підкреслила Совсун.

Нардепка зауважує, що якщо жінка сама бажає повернути дівоче прізвище при розлученні — це нормальна практика. Проте можливість примусу за позовом колишнього чоловіка викликає багато запитань до розробників кодексу.

Зміни в Цивільному кодексі — останні новини

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу, який викликав активне обговорення в соцмережах через норми щодо розлучення, шлюбу, прізвищ після розірвання шлюбу та юридичного статусу заручин. Адвокат Роман Ухов пояснив, що більшість резонансних заяв є перебільшенням, а частина норм уже існує в чинному законодавстві.

За словами юриста, реальні ризики нового документа стосуються правил судочинства, права власності та роботи державних реєстрів. Він також зазначив, що після першого читання законопроєкт направили на доопрацювання, а сам процес може тривати ще кілька років.

