Хаос у ВЛК: Масі Найєм про необхідність змін в оцінці придатності військових

Правозахисник і військовий Масі Найєм поділився порадами, що потрібно для реформи ВЛК.

Масі Найєм — український військовий та адвокат. Він воював на сході України до повномасштабного вторгнення РФ, після 24 лютого 2022-го знову став на захист Вітчизни. У червні минулого року Масі підірвався на міні та отримав важке поранення.

У колонці на "УП" Масі Найєм проаналізував проблеми у військово-лікарських комісіях (ВЛК) під час мобілізізації і вказав, як їх можна вирішити.

Найєм розповів історію, як одному чоловікові, у якого був мікроінсульт, у Львові на ВЛК сказали, що він придаьний до військової служби, тоді як в Києві визнали, що ні.

Що потрібно змінити

За словами ветерана, система оцінювання придатності не враховує індивідуальні особливості військового.

"Зараз оцінку придатності до служби регулює 402 Наказ Міноборони. Відповідно до нього, оцінювання проводиться з огляду на стан окремих органів та систем органів, та не враховується їхній взаємозв'язок. Також може не враховуватися наявність кількох захворювань", — нагадує Найєм.

На його думку, така неповна оцінка може призвести до погіршення стану здоров'я і навіть інвалідності.

Найєм пропонує:

стандартизувати класифікацію хвороб до міжнародної системи МКХ-10,

враховувати під час оцінки придатності основні та сукупні діагнози, адже їхнє поєднання може погіршувати загальний стан здоровʼя бійця,

враховувати рекомендації від командирів та начмедів військової частини і оцінювати, як умови служби впливатимуть на здоров’я військового.

переглянути механізми оскарження рішення ВЛК.

"Держава має розуміти, що в умовах війни на роки надзвичайно важливо зберігати довіру теперішніх та майбутніх військових. Людиноцентричність має бути основою всіх інстанцій, з якими перетинається військовий, особливо в такій чутливій сфері як охорона здоров’я", — наголосив Масі Найєм.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я дали інструкцію, як оскаржити висновок ВЛК.

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