Хапав однокласника за статеві органи і стискав: на Хмельниччині покарали матір школяра, який цькував однолітка

На Хмельниччині у Красилівському ліцеї 6-класник заходився цькувати свого однокласника. Він підловлював його на перерві, хапав за статеві органи та стискав, завдаючи хлопчику болю.

Про цей випадок йдеться у постанові Красилівського районного суду.

За матеріалами справи, впродовж вересня-жовтня хлопчик систематично вчиняв насильство "психологічного, фізичного та сексуального характеру" відносно свого однокласника, завдаючи йому болю та приниження. Він хапав його за статеві органи, через що постраждалий почав відмовлятися від відвідувань школи.

Оскільки притягти кривдника через його вік до відповідальності не можуть, суд покарав його матір. Сама ж жінка в суді заперечувала, що її син міг когось образити, а все що сталося, було "по приколу".

Однак, суд визнав звинувачення доведеними,оскільки їх підтвердили вчителі школи, учні та директор.

Зрештою суд ухвалив рішення "визнати винною матір дитини у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 173-4КУпАП та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень", - йдеться у постанові суду.

Нагадаємо, що у Києві покарали батьків школяра, який знущався з однокласника. Він підлив однолітку в чай антисептик та постійно бив і ображав.

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