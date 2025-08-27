Реклама

В Адміністрації Трампа досі вірять, що особиста зустріч українського президента та очільника Кремля зможе змінити позицію росіян. Точно так само, як у Білому домі вважали, що прийняття Путіна з оплесками і червоною доріжкою на Алясці, яке обернулося цілковитою ганьбою для США, дасть Трампу можливість хвалитися завершенням вже не шести, а семи війн.

Володимир Зеленський неодноразово запевняв, що готовий до зустрічі з Путіним, але Росія робить все можливе, щоб цього не сталося. За словами прем’єра Канади Марка Карні, очільник Кремля просто боїться зустрічатися з українським президентом, постійно висуваючи нові вимоги. Як стало відомо ТСН.ua, Росія дійсно запропонувала провести таку зустріч у Москві. Звичайно, що на це ніхто не погодиться, хоча б з огляду на дипломатичну практику, яка передбачає проведення такого роду переговорів у так званих нейтральних країнах.

Сам Трамп нещодавно заявив, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, «бо він йому просто не подобається, бо вони не люблять один одного». Втім, у вівторок, 26 серпня, в інтерв’ю Fox News спецпредставник президента США Стів Віткофф, який вже чотири рази літав до Росії поговорити з Путіним, заявив, що США розмовляють з росіянами щодня, тому двостороння зустріч Зеленського та Путіна все ще можлива. Проте, щоб завершити угоду, за словами Віткоффа, за столом переговорів має бути ще й Трамп.

Але від посилення тиску на Росію — запровадження нових санкцій — у США відмовляються. Проте, беззаперечний плюс — в Адміністрації Трампа всерйоз обговорюють надання Україні гарантій безпеки. Про що саме йдеться, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Минулого тижня Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомив, що європейські лідери обговорюють надання Україні гарантій безпеки, аналогічні статті 5 Північноатлантичного договору, тільки без членства в НАТО. Цю ідею начебто просуває прем’єрка Італії Джорджа Мелоні. Хоча насправді це не новина, адже подібні заяви вона робила й раніше, і вкотре зробила у середу, 27 серпня. Разом із цим, видання повідомило деталі: зараз на столі такі гарантії безпеки, які зобов’яжуть союзників України (які підписали з Києвом двосторонні безпекові угоди) прийти на допомогу протягом 24 годин, якщо Росія знову нападе.

В інтерв’ю La Repubblica міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ідея полягає в тому, щоб НАТО, як оборонний Альянс, забезпечив захист іноземної країни, такої як Україна, або ж окремі країни можуть взяти на себе зобов’язання це зробити. На його переконання, попри неодноразові заяви про «недопущення НАТО на російські кордони», Путіна влаштує варіант, запропонований Мелоні.

«Насамперед тому, що Україна не вступила б до НАТО з усіма наслідками членства. Альянс би втрутився лише для захисту від агресії. Якщо росіяни на це погодяться, вони дійсно можуть не мати військ з інших країн, особливо європейських, на своїх кордонах», — додав Гвідо Крозетто.

Такі заяви і обговорення почали лунати одразу після «історичної» (як її назвали у Вашингтоні) зустрічі Трампа з європейськими лідерами, включаючи Володимира Зеленського, в Білому домі 18 серпня одразу після Аляски, коли американський президент чи не вперше заявив, що США зацікавлені у тривалому мирі, тому готові працювати з Києвом, Москвою та європейцями щодо надання Україні гарантій безпеки.

«Ми будемо залучені», — додав тоді Трамп.

Разом із цим, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, американських військ в Україні не буде. В нещодавньому інтерв’ю NBC News він сказав, що росіяни, вперше за три з половиною роки цього конфлікту, пішли на значні поступки Трампу, але кінцеве рішення — прийти до компромісу — залежить від українців та росіян.

«Я не думаю, що це станеться за одну ніч. Я не сказав, що вони (росіяни — Ред.) поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, авжеж, була головна вимога від початку. І, важливо, що вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України», — додав Джей Ді Венс.

Проте, ще минулого тижня Росія дуже промовисто відповіла на наполегливі заяви Трампа про буцімто готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, переговорів, поступок та миру, вдаривши в ніч проти 21 серпня по американському заводу електроніки Flex у Мукачеві. На нічній зміні там працювало 600 людей. Якраз на це під час інтерв’ю з Джей Ді Венсом закцентувала увагу й ведуча NBC News Крістен Велкер. Віцепрезидент ухилився від прямої відповіді. Але раніше сам Трамп коментував цей російський ракетний удар так:

«Я сказав йому (вочевидь, Путіну — Ред.), я цьому не радий».

Разом із цим, за словами Стіва Віткоффа, росіяни буцімто поклали на переговорний стіл мирну пропозицію, яка стосується Донецька. Спецпредставник Трампа не пояснив, що саме мається на увазі. Але раніше Володимир Зеленський заявляв, що Путін, напевно, хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. А після зустрічі європейських лідерів з Трапом у Білому домі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо сказав, що «російська вимога до Києва віддати вільні частини Донбасу відповідає, відверто кажучи, пропозиції до США відмовитися від Флориди».

«Можливо, українці не зможуть це прийняти, але ніхто ніколи не досягав такого прогресу. І саме завдяки його (Трампа — Ред.) сильній особистості та мотивації припинити конфлікт, покласти край смертям, ми дійшли до того моменту, коли, як нам здається, кінець вже близько», — додав Стів Віткофф.

Ці заяви спецпредставника Трампа прозвучали не лише після російського ракетного удару по американському заводу в Мукачеві, а й після заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова в інтерв’ю NBC News про те, що Путін не обіцяв Трампу швидку зустріч із Зеленським.

«Ці чутки мусуються насамперед самим Зеленським і його європейськими спонсорами. В Анкориджі (на Алясці — Ред.) це не обговорювалося. Тему порушили пізніше за підсумками зустрічі у Вашингтоні між Трампом і його гостями. Президент нашої країни чітко заявив, що ми готові продовжити прямі російсько-українські переговори, які почалися в Стамбулі. Відбулося вже три раунди», — заявив Лавров, нагадавши про слова помічника Путіна Юрія Ушакова, що Росія запропонувала лише підвищити рівень делегацій.

Ба більше, глава МЗС РФ вкотре порушив питання буцімто нелегітимності українського президента, про що раніше неодноразово говорив й очільник Кремля. Києву та іншим ключовим європейським столицям було від самого початку зрозуміло, що Путін ніколи не погодиться на зустріч із Зеленським. Ба більше, «гарним прикладом» гарантій безпеки для України, а для їхньої розробки з американського боку Трамп делегував держсекретаря Марко Рубіо, Лавров назвав висунуті Росією ультиматуми ще в квітні 2022 року у Стамбулі. А це, нагадаємо, денацифікація, демілітаризація, невступ України до НАТО та інші шизофренічні вимоги Кремля.

У вівторок, 26 серпня, Трамп пригрозив Росії «економічною війною». Президент США уточнив, що йдеться саме про економічну, а не «світову війну», маючи на увазі, вочевидь, запровадження додаткових мит на експорт із тих країн, які допомагають Росії, купуючи її нафту. А це, як відомо, Китай, Індія та Туреччина. Про Анкару в США взагалі не згадують. Щодо індійського експорту, крім фармацевтичних товарів, та електроніки, бо в Індії є потужності Apple, від 27 серпня вже почали діяти 50% мита. Проте цього недостатньо, а в адміністрації Трампа немає бажання запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії, бо, за словами Рубіо, тоді Москва взагалі відмовиться від будь-яких переговорів.

Щодо гарантій безпеки, за інформацією Financial Times, США начебто готові надати «стратегічні засоби» повітряної підтримки європейських миротворчих сил в Україні, зокрема підтримку та забезпечення європейської безпольотної зони та повітряного щита для України, та продовжити обмін розвідданими. Ця пропозиція на столі, проте, як зазначає видання, США можуть відмовитися від неї. Як повідомляють інші західні ЗМІ, європейські країни, зокрема Британія та Франція, обговорюють план відправки своїх військ до України (а таких країн вже начебто десять) в рамках «сил заспокоєння».

За словами заступника глави Пентагону з питань політики Елбріджа Колбі, в майбутніх гарантіях безпеки для України США відіграватимуть мінімальну роль. У Трампа не приховують, що хочуть перекласти всю відповідальність саме на Європу. Натомість лідери європейських країн хочуть отримати для своїх «сил заспокоєння», які вони можуть відправити до України, саме американські гарантії безпеки. Хоча найдієвіша гарантія безпеки для України — це членство в НАТО, сильний санкційний тиск на Росію, сильна армія та потужна зброя, якої, за словами президента Зеленського, Україна хоче купувати у США на $1 млрд щомісяця.

«Я не поділяю оптимізм президента США щодо готовності Путіна до миру. Але, можливо, я надто песимістичний. Оптимізм вашого президента слід сприймати серйозно. Тож, якщо він вважає, що може укласти угоду, це чудова новина, і ми повинні зробити все можливе, щоб досягти чудової угоди», — сказав президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю NBC News, додавши, що при укладенні будь-якої угоди без гарантій безпеки, Росія ніколи не виконає власних зобов’язань.