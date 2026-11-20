Україна / НАТО / Росія / © ТСН.ua

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У Москві дали зрозуміти, що Сполученим Штатам не вдалося переконати Росію в необхідності надання Україні гарантій безпеки за моделлю 5 статті Північноатлантичного договору. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав будь-які формати «квазічленства» України в НАТО абсолютно неприйнятними для російської сторони.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, зокрема «Інтерфакс».

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Коментуючи можливість надання Києву гарантій колективної безпеки за аналогією з 5 статтею НАТО, російський дипломат назвав такі ініціативи неприйнятним «креативом».

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«Пошуки якогось, у лапках, креативного рішення у цій сфері — це неприйнятний для нас варіант. Ми гарантії безпеки обговорюємо насамперед у площині забезпечення безпеки нашої власної країни, і про це ведемо мову», — заявив він.

За його словами, Москва готова обговорювати питання гарантій безпеки лише після того, як Україна визнає ультимативну вимогу Росії щодо неможливості свого вступу до Північноатлантичного альянсу.

«Ми не закриваємося від діалогу, але не від діалогу про входження України до НАТО. Ще раз: це абсолютно неприйнятна опція», — підсумував Рябков.

Нагадаємо, раніше спецпредставник і зять Трампа Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито спокійно сприймає ідею надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Йдеться про механізм, подібний до принципу колективної оборони НАТО. За його словами, американській стороні вдалося домогтися того, щоб Москва погодилася розглядати концепцію гарантій безпеки для України, побудованих за принципом статті 5 НАТО. Водночас Кушнер визнав, що в Росії до цієї ідеї є скепсис і недовіра.

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Втім, президент України Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою «гарантії безпеки, як у статті 5 НАТО».

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