Зеленський про гарантії безпеки для України / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Парламентської асамблеї НАТО окреслив низку конкретних вимог і питань щодо обговорення майбутніх гарантій безпеки для України.

Зеленський наголосив, що механізм, схожий на колективну оборону Альянсу, потребує чітких відповідей від партнерів, які наразі відсутні, попри те, що українська сторона докладає максимум зусиль для їх отримання.

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Зеленський про гарантії безпеки для України

«Коли ми говоримо про гарантії, подібні до статті 5, нам потрібні відповіді на дуже конкретні запитання. Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме?», — каже Зеленський.

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Він додав, що Україна наразі не почула відповідей на ці запитання, попри повагу до них, але робить усе, щоб їх отримати.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, що Україна готова не лише отримувати безпекову підтримку, а й ділитися з союзниками власними унікальними напрацюваннями, здобутими на полі бою.

За словами президента, держав-членів Альянсу вже цікавлять знання та навички українських захисників, адже Сили оборони на ділі довели свою високу результативність.

«Усі країни НАТО вже зацікавлені в досвіді, який здобули українські військові. Своїми операціями на землі, на морі та в небі українці продемонстрували надзвичайну ефективність наших Сил оборони. І ми можемо поділитися цим досвідом, зробити його частиною досвіду НАТО», — додав Зеленський.

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Гарантії безпеки для України: останні новини

Нагадаємо, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американській стороні вдалося досягти згоди Росії на розгляд концепції гарантій безпеки для України за зразком статті 5 Північноатлантичного договору.

Водночас він зауважив, що в Москві щодо цієї ідеї існує значний скепсис і недовіра, через що необхідно відновити діалог між Європою та Росією, а самі слова Кушнера відображають його оцінку позиції РФ, а не офіційну згоду Кремля.

За словами Кушнера, для Сполучених Штатів надання таких гарантій стало б дуже серйозним кроком. Президент Дональд Трамп відкритий до цієї можливості, проте її реалізація залежить від двох головних умов: такі зобов’язання мають відповідати інтересам США та бути частиною ширшого пакета безпекових домовленостей.

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