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Гарантії безпеки в обмін на Донбас — скільки українців готові на такий крок
Опитування показало, що частка категоричних противників територіальних поступок України зросла з 57% до 60%.
Переважна більшість українців категорично не підтримує передавання всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на міжнародні гарантії безпеки.
Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке демонструє посилення негативного ставлення до територіальних поступок.
60% респондентів назвали неприйнятною ідею відмови від Донбасу в рамках потенційної мирної угоди. Водночас 33% опитаних заявили, що могли б погодитися на такий компроміс, хоча для більшості з них це було б вимушеним і вкрай складним рішенням.
Водночас частка категоричних противників територіальних поступок зросла з 57% до 60%.
Автори дослідження зазначають, що результати свідчать про збереження високого рівня несприйняття територіальних компромісів навіть в умовах тривалої війни та постійної загрози нових атак.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже 15 разів визначала терміни захоплення Донецької області, але щоразу переносила їх.
Сам Кремль, попри браваду — публічно і через джерела переконуючи, ніби впевнений у своїй спроможності перемогти у війні проти України — вочевидь, зважає на втрати, яких йому вартує просування. І намагається отримати українські землі не силою, а за столом переговорів. Щонайменше — Донбас.