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За словами Володимира Зеленського, Україна готова до чотиристоронніх переговорів за участі США, Європи та Росії вже найближчим часом — до Різдва чи навіть раніше. У Кремлі також кажуть, що переговори вже зовсім скоро відновляться, але тристоронні — США-Україна-Росія. Москва не приховує, що не хоче бачити на перемовинах європейських представників, водночас нав’язуючи обговорення свого давнього ультиматуму про нову архітектуру безпеки в Європі — повернення до «кордонів» НАТО 1997 року.

Не отримавши «Ялту-2» у китайському Шеньчжені минулого тижня, де вперше в історії відбулася зустріч президентів США, Китаю та Росії, у Москві вирішили організувати ще одну пастку. Путін запросив європейців (радників з питань безпеки) до Москви, «щоб визначити їхню позицію й після цього вирішити, в якому форматі продовжувати діалог щодо України — безпеки України, Росії та Європи». Й думки щодо цього в Європі розділилися. Наприклад у Парижі та Берліні не виключають таких переговорів. А от в Естонії вважають, що кремлівський туризм не допоможе.

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Хоча всім добре відомо, що Путін і Зеленського запрошував до Москви, коли український президент пропонував зустріч лідерів, щоб у тому числі обговорити територіальне питання. Проте в Кремлі вважають, і хочуть створити саме таку інформаційну картинку, що майбутнє України й всієї європейської архітектури безпеки має вирішуватися саме в Москві. Чи розуміють це у Вашингтоні, пропонуючи Україні гарантії за зразком статті 5 НАТО? Зять Трампа та його спецпредставник Джаред Кушнер вважає, що готовність Росії обговорити так гарантії (хоча в Кремлі багато разів це публічно заперечували) вже є важливим кроком уперед.

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Тож що насправді американці пропонують Україні? Та чому стаття 5 НАТО — не чарівна паличка, яка автоматично захистить від усіх загроз? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Статті 4 та 5 НАТО: чи надійні ці гарантії допомоги

Два тижні тому в Абу-Дабі вперше за дев’ять місяців відбулися тристоронні переговори США-Україна-Росія. Й ще до їхнього початку в західній пресі з’явилися повідомлення, що Україні начебто пропонуються гарантії безпеки за зразком НАТО. У статті Associated Press навіть йшлося про «гарантії безпеки для обох сторін», наче Росії хтось чи щось загрожує. Найповніше месседж американців передала Financial Times: Сполучені Штати запитали Росію, чи не буде вона проти надання Україні американських гарантій безпеки на кшталт натовських.

Деякі ЗМІ писали, що йдеться одночасно про дві статті Північноатлантичного договору, які можуть запропонувати Україні, — 4 та 5. Стаття 4, нагадаємо, передбачає скликання консультацій щоразу, коли під загрозою опиняється територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з країн. Стаття 5 — збройний напад на одного вважається нападом на всіх.

Статтю 5 про колективну оборону застосовували лише раз за всю історію існування НАТО — після терористичних атак 11 вересня 2001 року у США. Проте її активація аж ніяк не означає негайного вступу всіх союзників у війну. ТСН.ua вже писав, що, наприклад, за словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, стаття 5 Північноатлантичного договору не є аж такою точною, як всім здається, — «це радше політичне рішення, як відреагує Альянс після нападу».

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Формулювання статті 5 НАТО дійсно доволі розмите. Серед іншого там, наприклад, вказано, що в разі збройного нападу на одну або декілька країн в Європі чи Північній Америці, інші вживають таких заходів, які вважають необхідними. Тобто, не обов’язково війська союзників автоматично вступлять у війну. Вони можуть, наприклад, надати збройну допомогу.

Стаття 4, яка передбачає консультації союзників, за всю історію існування Альянсу теж застосовувалася доволі нечасто. Протягом повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли винищувачі, ракети та дрони РФ постійно порушували натовський повітряний простір — лише двічі на вимогу Польщі та Естонії. Проте, наприклад, після 20 листопада, коли три російські крилаті ракети Х-101 впали в трьох різних районах Польщі, заступник міністра оборони країни Павел Залевський заявив, що Варшава не має наміру активувати статтю 4 й скликати консультації союзників. Водночас, у понеділок, 23 листопада, в Брюсселі відбулося позачергове засідання Північноатлантичної ради.

«Рішення підтверджено. У розпорядження Польщі буде надано один літак раннього попередження AWACS (для виявлення й розпізнавання повітряних і надводних цілей — Ред.). Є необхідність адекватної відповіді Росії — з цією думкою погодилися всі посли (країн-членів Альянсу — Ред.). Не для ескалації, а щоб відвернути РФ від нападу. Ми не говоримо про жодні наступальні дії, а про оборонні спроможності», — уточнив Залевський після засідання Північноатлантичної ради.

Міф чи реальність: що насправді пропонують Україні

Поки в західній пресі широко обговорювалася можливість надання Україні американських гарантій безпеки, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору, а Володимир Зеленський навіть заявляв, що США на переговорах в Абу-Дабі вперше запропонували Україні вступ до НАТО в обмін на вихід з Донбасу, кремлівські посадовці робили дедалі більш войовничі заяви. Складалося враження, що американські переговірники озвучували пусті обіцянки, які навіть не обговорювали з Москвою.

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Днями під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський сказав, що офіційно Україні не пропонували гарантії безпеки на рівні статті 5 НАТО. Президент нагадав, що це колективний захист, проте Київ не розуміє, що це за колектив, та чи буде він готовий дати відсіч агресору.

«Відповіді повинні бути не просто в словах і не просто красномовно звучати. Це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачу», — зауважив Зеленський, додавши, що гарантії безпеки за зразком статті 5 мають передбачати, зокрема, присутність військ і баз партнерів на території України.

Щодо цього чіткої відповіді США немає. Проте є чергові публікації в західній пресі. Так, наприклад, Politico пише про оптимізм у лавах європейських союзників на тлі готовності адміністрації Трампа надати Україні оборонні гарантії на кшталт натовських, і це означатиме, що новий напад на Україну ризикує привести до прямого конфлікту Росії зі США, чого в Кремлі, вочевидь, за версією видання, не хочуть. Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, якому адміністрація Трампа постійно «зливає» подробиці різних «мирних» планів щодо врегулювання війни Росії проти України, також написав про гарантії безпеки.

«Джерело близьке до переговорів повідомило, що Путін приватно погодився, що після війни Україна може отримати від США та Європи запевнення (тобто, не гарантії, бо про запевнення також йшлося і в Будапештському меморандумі — Ред.), подібні до статті 5 НАТО, за умови, що війська Альянсу не будуть розміщені в Україні. Росія отримає послаблення санкцій, які різко повернуться, якщо вона зосередить війська для нового вторгнення», — пише Ігнатіус.

Проте немає жодних правдивих і надійних сигналів про те, що Путін дійсно приватно з цим погодився. Навпаки, божевільний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що начебто курс Києва в НАТО (хоча агресію у 2014 році РФ почала, коли Україна була позаблоковою) був однією з причин повномасштабного вторгнення у 2022 році, вкотре пригрозивши застосуванням ядерної зброї.

Після численних публікацій у західних ЗМІ, в черговому розлогому дописі в соцмережі Х Джаред Кушнер нарешті розкрив, що Білий дім має на увазі під наданням Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. За його словами, Трамп би на це погодився, навіть із ратифікацією в Конгресі, якби післявоєнна архітектура європейської безпеки зробила малоймовірною їхнє застосування. Кушнер додав, що найближчими тижнями США працюватимуть разом з Україною, представниками ЄС та РФ для досягнення спільної згоди щодо такої архітектури безпеки.

Європейські союзники, особливо на тлі того, що Трамп знову назвав Путіна «другом» (розмістивши в своїй соцмережі Truth Social їхнє фото з відповідним написом), справедливо побоюються, що США можуть піти на поступки Росії щодо її давньої вимоги про «кордони» НАТО 1997 року. Зокрема, в рамках запущеного Пентагоном офіційного процесу перегляду американської військової присутності в Європі, результати якого Вашингтон має представити вже в грудні. Адже, як бачимо, адміністрація Трампа публічно пов’язує можливість надання Україні гарантій безпеки з якоюсь новою версією європейської архітектури безпеки, яку США обговорюють з Росією.

«Думаю, сьогодні ми всі бачимо — принаймні озираючись назад, — якою помилкою було не підтримати американську пропозицію 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті щодо прийняття України до НАТО. Якби Україна стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок, 23 листопада, підтримавши позицію Франції щодо вступу України до Альянсу та надання Києву дієвих гарантій безпеки, побідних до статті 5 НАТО.

Дата публікації 21:26, 22.11.26 Кількість переглядів 15 Путіну не дали почуватись на рівних! Такої ганьби він ще не знав! Лаврова аж тіпало від люті

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