Харчі для Міноборони: в київських вишах ціни вищі, ніж у Гринкевича та Глиняної – розслідування

Київські університети отримали свої контракти з оборонним відомством взагалі без торгів.

Національний авіаційний університет та Київський національний університет ім. Шевченка уклали угоди на харчування з Міністерством оборони, виставивши ціни більші, ніж скандальні підрядники Гринкевич і Глиняна.

Про це повідомив у своєму розслідуванні журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Угоди, які зафіксовані в системі Prozorro, на загальну суму понад 55 млн грн було укладено 29 грудня 2023 року. При цьому НАУ виставив Міністерству оборони рахунок на 153 грн на добу за одну особу, КНУ – 152,7 грн.

Як зауважив журналіст, ціни виявилися вищими від усіх інших постачальників харчів для Міноборони.

Скажімо, компанія "Гранд консалт", яка належить скандально відомій власниці готелів у Хорватії Тетяні Глиняній, один зі своїх контрактів із Міноборони уклала з ціною 117,84 грн/доба. А фірма "Трейд лайнс рітейл", яка фігурує у кримінальній справі щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, виграла свій тендер з ціною 105,98 грн/доба.

Юрій Ніколов зауважив, що ціни фірм Глиняної та Гринкевича суттєво нижчі тому, що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів, а університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів.

Всі вищезазначені угоди укладено до 31 березня 2024 року. Їх укладанням від Міноборони займався Департамент ресурсного забезпечення.

Нагадаємо, Міноборони ухвалило рішення про розірвання контракту на постачання харчів із компанією, яка афілійована з підприємцем Ігорем Гринкевичем, одним із найбільших постачальників української армії. Бізнесменові, його синові Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній 17 січня ДБР оголосило про підозру в заволодінні бюджетними коштами в розмірі майже 1 млрд грн.

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