Харчова міль: 5 кроків, щоб позбутися шкідника на своїй кухні

Кожна господиня хоча б раз в житті зіштовхувалась з коричнево-сірими метеликами, які вилітали з шкафу на кухні. Це харчова міль. Її личинки і яйця можуть знаходитися в борошні або крупі. Як позбутися харчової молі без необхідності використовувати спеціальні засоби, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як позбутися харчової молі на кухні? Вам потрібно всього 5 простих кроків.

Геть заражені продукти

Харчова міль гніздиться в сухих та порошкоподібних продуктах (рис, борошно, гречка та інші крупи). Її личинки можуть прокусити пакувальну плівку і потрапити всередину навіть через найменшу щілину.

Якщо ви побачили хоча в одній з упаковок або ємностей яйця і личинки харчової молі, а самі метелики вилітають з шкафу на кухні, відразу викиньте все в сміттєвий мішок. Як позбутися харчової молі раз і назавжди? Викидайте не лише заражені крупи чи борошно, але й усі інші упаковки, що контактували з ними.

Помийте кухонні шафи

Це наступний крок, як позбутися харчової молі на кухні. Особливо ретельно очищайте куточки, адже личинки люблять ховатися саме там. Щоб добре помити поверхню всіх шкафів, використовуйте теплу воду з милом. Не забудьте пропилососити задню частину шафи, а також підлогу кухні.

Не дайте харчовій молі потрапити в оселю повторно

Як позбутися харчової молі? Найлегше — не допустити, щоб вона потрапила в вашу кухню. Для цього варто запам’ятати кілька важливих правил:

харчові продукти не варто зберігати в поліетиленових пакетах, адже саме там виникає сприятливе середовище для їхнього розмноження;

краще використовувати скляні баночки з кришками, які щільно прилягають до стінок.

Морозильник — ваш кращий друг

Також читайте Як зварити смачний рис. Секрети приготування розсипчастого рису

Як позбутися харчової молі на кухні? Спробуйте поміщати всі продукти (крупи, борошно, рис), які ви купуєте, в морозильник на кілька днів. Личинки шкідника тоді точно загинуть.

Не забувайте про москітні сітки

На вікна потрібно обов’язково ставити москітні сітки, щоб знизити можливість потрапляння харчової молі до оселі.

Бонус: народні рецепти від харчової молі

Як позбутися харчової молі на кухні? Є певні аромати, які не подобаються цьому шкіднику. Зокрема, оцет, гвоздика або цитрусові. А тому рекомендуємо вам кілька способів, які допоможуть відлякати харчову міль: