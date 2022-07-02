Харчування мами в період грудного вигодовування: прості поради

Харчування мами в період лактації має бути різноманітним та збалансованим.

Важливо включати у свій раціон овочі та фрукти, крохмалисті продукти (рис, хліб, макарони, картопля), білок (м’ясо, риба, яйця, бобові) та молочні продукти.

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Не треба «їсти за двох» – норма калорій для мами, яка годує грудьми, на 330-400 кілокалорій на добу вище, ніж вона споживала до вагітності.

Воду та інші напої слід вживати тоді, коли хочеться пити. Кількість молока не залежить від кількості випитої рідини. Під час годування грудьми слід відмовитися від алкогольних напоїв.

Харчування мами в період грудного вигодовування. Основні правила

Щоденно у раціоні мають бути – овочі, фрукти, крохмалисті продукти (рис, хліб, макарони, картопля), білок (м’ясо, риба, яйця, бобові) та молокопродукти.

Їжте новий продукт зранку в невеликій кількості, аби відстежити реакцію дитини.

Якщо дитина почувається добре: немає висипів, болю чи здуття в животі перезбудження, поступово збільшуйте кількість обраного вами продукту.

Якщо у дитини з’явилися ознаки харчової алергії – відмовтеся від продукту на кілька тижнів і подивіться, чи зникнуть симптоми.

Якщо у дитини почалася діарея, блювання, проблеми із диханням, з’явилася кров чи слиз у калі, обов’язково зверніться до лікаря.

Харчування матері не впливає на появу кольок, діареї чи закрепів у дитини. Виняток – якщо у дитини алергія на один із продуктів, який вживає мати.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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