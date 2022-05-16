Харчування немовлят під час війни: як відновити достатню кількість грудного молока

Харчування немовлят під час війни: як відновити достатню кількість грудного молока

Якщо дитині менш як шість місяців, - не давайте їй ніякої рідини, це знижує кількість вашого молока.

Як відновити достатню кількість грудного молока?

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Не потрібно накопичувати молоко у грудях до наступного годування. Це уповільнює створення нового молока.

Пропонуйте дитині двоє грудей на кожне годування.

Стежте, щоб малюк прикладався глибоко, захоплював пипку та більшість ареоли.

Заспокоюйте дітей грудьми замість дурника.

Якщо дитині менш як шість місяців, - не давайте їй ніякої рідини, це знижує кількість вашого молока.

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Намагайтеся відпочивати з малюком. Частіше використовуйте контакт шкіра до шкіри. Це зменшує стрес і в матері, і в дитини і збільшує кількість грудного молока.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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