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Харчування немовлят під час війни: як відновити достатню кількість грудного молока

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Харчування немовлят під час війни: як відновити достатню кількість грудного молока

Фото: pixabay.com

Якщо дитині менш як шість місяців, - не давайте їй ніякої рідини, це знижує кількість вашого молока.

Як відновити достатню кількість грудного молока?

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook. 

  • Не потрібно накопичувати молоко у грудях до наступного годування. Це уповільнює створення нового молока.
  • Пропонуйте дитині двоє грудей на кожне годування.
  • Стежте, щоб малюк прикладався глибоко, захоплював пипку та більшість ареоли.
  • Заспокоюйте дітей грудьми замість дурника.
  • Якщо дитині менш як шість місяців, - не давайте їй ніякої рідини, це знижує кількість вашого молока.
  • Намагайтеся відпочивати з малюком. Частіше використовуйте контакт шкіра до шкіри. Це зменшує стрес і в матері, і в дитини і збільшує кількість грудного молока. 

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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