Харчування немовлят під час війни: як відновити достатню кількість грудного молока

Якщо дитині менш як шість місяців, - не давайте їй ніякої рідини, це знижує кількість вашого молока.
Як відновити достатню кількість грудного молока?
Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.
- Не потрібно накопичувати молоко у грудях до наступного годування. Це уповільнює створення нового молока.
- Пропонуйте дитині двоє грудей на кожне годування.
- Стежте, щоб малюк прикладався глибоко, захоплював пипку та більшість ареоли.
- Заспокоюйте дітей грудьми замість дурника.
- Якщо дитині менш як шість місяців, - не давайте їй ніякої рідини, це знижує кількість вашого молока.
- Намагайтеся відпочивати з малюком. Частіше використовуйте контакт шкіра до шкіри. Це зменшує стрес і в матері, і в дитини і збільшує кількість грудного молока.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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