Харчуються раз на день і мають обмороження кінцівок: окупанти скаржаться на халатність керівництва

Харчуються раз на день і мають обмороження кінцівок: окупанти скаржаться на халатність керівництва

Окупанти скаржаться на проблеми з тиловим забезпеченням під час перебування на території України.

Окупанти страждають від недоїдання і обморожень.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, військовослужбовці 448 мотострілецького полку (в/ч 12721, Клінці) та 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клінці) зі складу 144 мотострілецької дивізії скаржаться на проблеми з тиловим забезпеченням під час перебування на території України.

"За словами військовослужбовців, заступник командира 144-ї дивізії з тилу - начальник тилу полковник Пєшков Дмитро Володимирович не справляється зі своїми обов'язками. Приймання їжі на передовий здійснюється лише один раз на день, а через погане екіпірування, частина особового складу отримали обмороження кінцівок", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що у рашистів стало менше на один зенітно-ракетний комплекс "Бук". Його знищили українські спецпризначенці.