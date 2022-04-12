Харків, Дніпро, Київ: військовий експерт розповів, яка головна мета у російських окупантів

На Харків окупанти не підуть, бо їхня головна мета зараз - оточити українських військових у зоні ООС.

Головна мета російських окупантів зараз – оточити ЗСУ у зоні Операції Об'єднаних сил.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів воєнний експерт Олег Жданов.

За його словами, на Харків окупанти не підуть, бо їхня головна мета зараз - оточити українських військових у зоні ООС. Якщо вони досягнуть своєї мети, тоді можуть розвивати наступ на Дніпро, на річку Дніпро, на північ, на Київ.

“А Харків уже залишатися в оточенні, якщо вони досягнуть цього стратегічного успіху. Просто США більш деталізували напрямки основних зусиль збройних сил Російської Федерації. Я кажу про поетапне. Початок буде з оточення. Якщо вони оточать, то рахуйте, що вони мають успіх. Ми будемо змушені проривати кільцеве оточення, вони будуть розвивати наступ. Але те, що вони не зупиняться на адміністративному кордоні Донецької і Луганської областей - можна гарантувати”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що на Запоріжжі тривають бої з окупантами, за минулий тиждень знищено понад сто загарбників.

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