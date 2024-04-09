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"Харків має отримати легші графіки": Зеленський заявив про зменшення дефіциту електрики

"Харків має отримати легші графіки": Зеленський заявив про зменшення дефіциту електрики

Володимир Зеленський

Зеленський назвав мету Росії щодо Харкова.

Президент України Володимир Зеленський розповів про будівництво фортифікацій на Харківщині, зазначивши, що це дуже важливе посилення цього напрямку, а також повідомив про створення умов для зменшення дефіциту електрики у Харкові.

Про це йшлося у зверненні Зеленського 9 квітня.

Також глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів", – повідомив Зеленський.

За його словами, зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики, тож Харків має отримати легші графіки. 

Окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики.

"Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Провів зустріч із підприємцями Харківщини. Вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна підтримка від США і якнайшвидше. Він вкотре висловився про американську допомогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Де допомога від США?! Гучна заява Зеленського, яка сколихнула світ!

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