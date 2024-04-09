"Харків має отримати легші графіки": Зеленський заявив про зменшення дефіциту електрики

Президент України Володимир Зеленський розповів про будівництво фортифікацій на Харківщині, зазначивши, що це дуже важливе посилення цього напрямку, а також повідомив про створення умов для зменшення дефіциту електрики у Харкові.

Про це йшлося у зверненні Зеленського 9 квітня.

Також глава держави провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів.

"Пишаюся нашими харків’янами! Вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову та області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів", – повідомив Зеленський.

За його словами, зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики, тож Харків має отримати легші графіки.

Окремо урядовці працюють над допомогою місту і області, щоб подолати наявні енерговиклики.

"Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Провів зустріч із підприємцями Харківщини. Вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна підтримка від США і якнайшвидше. Він вкотре висловився про американську допомогу.

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