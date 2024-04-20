Бізнесмен та волонтер Сапронов висловився про намір росіян захопити Харків

Росіянам для наступу на Харків потрібно 400 тисяч солдатів.

У Росії відкрито заявили про намір захопити Харків. Окупанти можуть спробувати оточити місто в кільце.

Можливий наступ окупантів прокоментував бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов в ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин.

"Це ІПСО насамперед. Лякати нас не треба. Я не знаю, чи є в Україні більш лякане місто, ніж моє. Все можливо з одного боку... Але концентрацію військ наші хлопці бачать щодня та кожної години. Вглиб Росії наші хлопці бачать 30-40 кілометрів спокійно все, що там відбувається", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для того, щоб спробувати взяти Харків чи наступати на Харків потрібно 400 тисяч людей.

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"Західний напрямок, з боку Києва умовно, це з боку Богодухова – перший напрямок. Другий напрямок – з півночі, з боку Гоптівки, з боку Білгорода. Третій напрямок - правіше, з боку Вовчанська, Чугуєва", - розповів він.

Сапронов наголосив, що до Харкова окупанти не увійдуть "від слова ніколи".

"Найгірший розклад – це те, що вони можуть просунутися у бік Харкова. Це теж погано, бо якщо вони умовно пройдуть кілометрів 10-15 пройдуть від кордону сюди, то місто знову зможуть діставати артилерією та мінометами", - додав він.

Раніше ми писали, що росіяни, ймовірно, спробують оточити Харків і взяти його в кільце, але успіх цієї операції залишається під питанням.

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