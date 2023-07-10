Харків накрили рясні дощі: наслідки негоди (фото)

У Харкові – зливи. Внаслідок негоди в місті повалено чимало дерев.

Про це йдеться на "Уніан".

Ввечері 10 липня Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що до кінця доби у Харкові та області очікують на грози, тож ДСНС оголосило про І рівень небезпечності, "жовтий".

Негода в Харкові. Фото: ДСНС

З наслідками негоди розбираються рятувальники.

Негода у Харкові. Фото: ДСНС

Так, внаслідок падіння дерев під час зливи, яка почалася ввечері, в місті було пошкоджено щонайменше три машини.

Речник рятувальників області Євген Василенко повідомив, що підрозділи ДСНС виїжджали на виклики двічі – через пошкодження автівок і через падіння дерев на трамвайні колії. Обидва виклики – з проспекту Перемоги.

Негода в Харкові. Фото: ДСНС

В соцмережах поширюються відео, на яких можна побачити значне підтоплення вулиць Харкова та значну кількість дерев, що впали.

Нагадаємо, 11 липня передбачається негода у західній частині України, на Житомирщині, Вінниччині, у східних областях, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині, ввечері можливі опади на Одещині та Запоріжжі.

Раніше у Києві оголосили перший рівень небезпеки.

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