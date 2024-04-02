Харків під прицілом: Терехов розповів, чим б'ють окупанти та які наслідки

Російські окупаційні війська продожують атакувати Харків та область, обстрілюють вони переважно ракетами С-300.

Про це розповів в ефірі телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, не було вибухів, але в минулий день і позаминулий були вибухи, були обстріли Харкова", - зазначив він.

Крім С-300 ворог також застосовує по Харкову "Шахеди". Останнім часом росіяни почали використовувати вдосконалені керовані авіабомби.

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"Дуже багато руйнацій накоїли російські агресори в Харкові. Жодне місто не має таких руйнацій, як у Харкові. Приблизно 150 тисяч мешканців міста без даху над головою. Дуже розтрощені такі райони, як Північна Салтівка, П'ятихатки, Індустріальний, район ХТЗ, інші райони міста. Нема жодного району, який би не потерпав від обстрілу і в якому не було б руйнацій", - написав він.

За оцінками спеціалістів, щоб відновити все та відбудувати, потрібні кошти в розмірі приблизно 10 млрд доларів США.

"Що стосується часу відновлення - це 2-3 роки, щоб відбудувати все місто", - додав Терехов.

Зазначимо, російська армія зруйнувала практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Місцева влада наголошує на важливості закриття неба, щоб місто могло жити.

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