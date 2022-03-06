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Харків піддався повітряним атакам з боку окупантів: у ДСНС розповіли про об'єкти обстрілів

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Харків піддався повітряним атакам з боку окупантів: у ДСНС розповіли про об'єкти обстрілів

Близько 19:00 сталися авіаудари по м. Харків.

У ДСНС надали офіційну інформацію від ДСНС за наслідками варварських авіаударів по моєму рідному Харкову. 

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, з посиланням на ДСНС області.

Близько 19:00 сталися авіаудари по м. Харків, а саме:

- в будівлю Військової служби правопорядку ЗСУ та поруч розташовані двоповерхові житлові будинки (з подальшим загорянням). Наслідки встановлюються. Від ДСНС залучено 50 осіб та 10 од. техніки.

- в будівлю поліклініки МВС України по Харківській області. Попередньо постраждало 2 особи. Від ДСНС залучено 32 особи та 7 од. техніки.

- в Харківську телевізійну вежу. Наслідки встановлюються.  Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.

Силами ЗСУ збито два літаки РФ. 

Один літак впав поблизу с. Макариха Золочівського району та другий  літак – в районі селища Кулиничі.

Наслідки встановлюються.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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