Харків піддався повітряним атакам з боку окупантів: у ДСНС розповіли про об'єкти обстрілів

Харків піддався повітряним атакам з боку окупантів: у ДСНС розповіли про об'єкти обстрілів

Близько 19:00 сталися авіаудари по м. Харків.

У ДСНС надали офіційну інформацію від ДСНС за наслідками варварських авіаударів по моєму рідному Харкову.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, з посиланням на ДСНС області.

Близько 19:00 сталися авіаудари по м. Харків, а саме:

- в будівлю Військової служби правопорядку ЗСУ та поруч розташовані двоповерхові житлові будинки (з подальшим загорянням). Наслідки встановлюються. Від ДСНС залучено 50 осіб та 10 од. техніки.

- в будівлю поліклініки МВС України по Харківській області. Попередньо постраждало 2 особи. Від ДСНС залучено 32 особи та 7 од. техніки.

- в Харківську телевізійну вежу. Наслідки встановлюються. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.

Силами ЗСУ збито два літаки РФ.

Один літак впав поблизу с. Макариха Золочівського району та другий літак – в районі селища Кулиничі.

Наслідки встановлюються.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.