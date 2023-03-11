Харків після ракетної атаки знову зі світлом: місто пережило найдовший блекаут

У Харкові енергетикам вдалося заживити електроенергією 100% споживачів, які залишилися без світла внаслідок ракетної атаки. Втім, електротранспорт в місті поки ще не працює.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів Харква. Тривають роботи над відновленням руху міського електротранспорту", - написав Синєгубов.

За його словами, в області без електроенергії залишаються 15 тисяч абонентів у: Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. "Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання", - додав голова ОВА.

У ТСН розповіли, що енергетики працювали усю ніч та змогли повністю відновити живлення. Але роботи ще тривають. До слова, дві доби місто жило у суцільній темряві, не було води, опалення, а також не курсував електротранспорт. Варто зауважити, що це був найдовший блекаут у Харкові.

Місто поринуло в темряву 9 березня, коли росіяни запустили по Харківщині 15 ракет. Окупанти пошкодили об'єкти інфраструктури. Харків дві доби жив без світла, опалення та води. За технічною водою люди ходили до колонок, а за питною - шикувалися у чималі черги. Медзаклади працювали від генераторів. Пункти незламності за два дні відвідали майже 15 тис. людей.

Харків після ракетного обстрілу: повністю відновлено живлення об‘єктів критичної інфраструктури

Енергетики працювали без упину. Напередодні змогли заживити об'єкти критичної інфраструктури. Вода з'явилася у всіх квартирах вже вночі, але без опалення ще лишаються кілька десятків будинків. Комунальники обіцяють протягом дня повністю зігріти місто. До слова, 15 тис. жителів області все ще без електрики. Також не достатньо напруги для електротранспорту. Вже третій день Харків живе без трамваїв, тролейбусів та метро. Близько сотні додаткових автобусів ходять раз на пів години, а тому на зупинках утворюються довжелезні черги.

Нагадаємо, окупанти завдали близько 15 ударів по Харківщині та області. Під прицілом окупантів знову були об‘єкти критичної інфраструктури. Харків та частина області залишилися без світла, опалення та води внаслідок російської масованої ракетної атаки.

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