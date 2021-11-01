Харків та Львів запускають нові авіарейси до Європи: куди і за скільки можна полетіти

Харків та Львів запускають нові авіарейси до Європи: куди і за скільки можна полетіти

Зі Львова до Європи курсуватиме 6 нових авіарейсів.

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair запускає нові маршрути зі Львова та відновлює рейси із Харкова.

Про це повідомляють харківський та львівський аеропорти.

Із Харкова відкриваються нові напрямки:

Вільнюс

• Вильоти: ср, нд

• Вартість: 242 грн

Варшава (Модлін)

• Вильоти: ср, нд

• Вартість: 242 грн

Познань

• Вильоти: чт, нд

• Вартість: 242 грн

Мілан (Бергамо)

• Вильоти: вт, сб

• Вартість: 242 грн

Краків

• Вильоти: пн, пт

• Вартість: 242 грн

Будапешт

• Вильоти: чт, нд

• Вартість: 242 гр

У компанії зауважують, вказана мінімальна вартість на квитки в один бік без багажу.

Нові напрямки з аеропорту "Львів":

Львів - Манчестер. Рейси з 5 листопада щоп’ятниці.

Львів - Меммінген. Рейси з 5 листопада двічі на тиждень: щоп’ятниці та щонеділі.

Львів - Барі. Рейси стартують з 3 листопада двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.

Львів - Піза. Рейси з 2 листопада двічі на тиждень: по вівторках та суботах.

Львів - Палермо. Рейси стартують з 2 листопада двічі на тиждень: вівторок, субота.

Львів - Рига. Рейси з 18 листопада щочетверга.

Також зі Львова відновлюються авіарейси угорської компанія WizzAir:

Львів - Будапешт. Рейси з 3 листопада щосереди та щонеділі.

Львів - Катовіце. Рейси з 17 грудня щопонеділка та щоп’ятниці.

Львів - Братислава. Рейси з 20 грудня. Щопонеділка.

Львів - Вільнюс. Рейси з 19 грудня двічі на тиждень: середа і неділя.

Львів - Біллунд. Рейси стартують з 17 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомляли, аеропорт "Львів" та угорський лоукостер WizzAir домовилися поглиблювати співпрацю. Зокрема, планується відкриття дев’яти нових маршрутів зі Львова та базуванні в аеропорту трьох літаків WizzAir.

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