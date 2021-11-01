Харків та Львів запускають нові авіарейси до Європи: куди і за скільки можна полетіти

Зі Львова до Європи курсуватиме 6 нових авіарейсів.
Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair запускає нові маршрути зі Львова та відновлює рейси із Харкова.
Про це повідомляють харківський та львівський аеропорти.
Із Харкова відкриваються нові напрямки:
Вільнюс
• Вильоти: ср, нд
• Вартість: 242 грн
Варшава (Модлін)
• Вильоти: ср, нд
• Вартість: 242 грн
Познань
• Вильоти: чт, нд
• Вартість: 242 грн
Мілан (Бергамо)
• Вильоти: вт, сб
• Вартість: 242 грн
Краків
• Вильоти: пн, пт
• Вартість: 242 грн
Будапешт
• Вильоти: чт, нд
• Вартість: 242 гр
У компанії зауважують, вказана мінімальна вартість на квитки в один бік без багажу.
Нові напрямки з аеропорту "Львів":
Львів - Манчестер. Рейси з 5 листопада щоп’ятниці.
Львів - Меммінген. Рейси з 5 листопада двічі на тиждень: щоп’ятниці та щонеділі.
Львів - Барі. Рейси стартують з 3 листопада двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.
Львів - Піза. Рейси з 2 листопада двічі на тиждень: по вівторках та суботах.
Львів - Палермо. Рейси стартують з 2 листопада двічі на тиждень: вівторок, субота.
Львів - Рига. Рейси з 18 листопада щочетверга.
Також зі Львова відновлюються авіарейси угорської компанія WizzAir:
Львів - Будапешт. Рейси з 3 листопада щосереди та щонеділі.
Львів - Катовіце. Рейси з 17 грудня щопонеділка та щоп’ятниці.
Львів - Братислава. Рейси з 20 грудня. Щопонеділка.
Львів - Вільнюс. Рейси з 19 грудня двічі на тиждень: середа і неділя.
Львів - Біллунд. Рейси стартують з 17 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомляли, аеропорт "Львів" та угорський лоукостер WizzAir домовилися поглиблювати співпрацю. Зокрема, планується відкриття дев’яти нових маршрутів зі Львова та базуванні в аеропорту трьох літаків WizzAir.