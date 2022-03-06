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Харків та область тимчасово без теле- та радіотрансляції через обстріл телевежі

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Харків та область тимчасово без теле- та радіотрансляції через обстріл телевежі

pixabay.com

Знищено технічні приміщення телевежі.

Регіон у Харкові тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції через обстріл телевежі. Російська авіація вдарила по телевежі на Павловому полі.

Держспецзв'язку просить жителів Харкова та області, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації. 

Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами: 

  • На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна. 
  • На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо). 
  • На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи. 
  • Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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