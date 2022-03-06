Харків та область тимчасово без теле- та радіотрансляції через обстріл телевежі

Харків та область тимчасово без теле- та радіотрансляції через обстріл телевежі

Знищено технічні приміщення телевежі.

Регіон у Харкові тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції через обстріл телевежі. Російська авіація вдарила по телевежі на Павловому полі.

Держспецзв'язку просить жителів Харкова та області, в кого є така можливість, скористатися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.

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Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами: