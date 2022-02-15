Харків у диму: в Мережі скаржаться, що у місті неможливо дихати

Харків у диму: в Мережі скаржаться, що у місті неможливо дихати

Місцеві жителі обговорили у Мережі, що могло стати причиною диму.

Харків заполонив густий дим. Через нього, скаржаться жителі, неможливо дихати.

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Оповиті димом кадри міста виклали у місцевих пабліках.

"Харків у диму з учорашнього вечора. Дихати неможливо", - йдеться в публікації.

Місцеві жителі обговорили у Мережі, що могло стати причиною диму:

Це вже наступ чи ще ні?

Запахло весною.

Туман.

Смог.

На Жуках була димка, пахло горілим.

На Холодку дихати неможливо.

Коксохім дав на повну.

Салтовка нормально.

Це у штабі оборони нервово курять.

Нагадаємо, що у Кривому Розі випав металевий дощ. Місто засипало чорними блискітками. Їх місцеві жителі виявили на поверхні автівок, які ночували на вулиці.

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