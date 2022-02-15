Харків у диму: в Мережі скаржаться, що у місті неможливо дихати

Місцеві жителі обговорили у Мережі, що могло стати причиною диму.
Харків заполонив густий дим. Через нього, скаржаться жителі, неможливо дихати.
Оповиті димом кадри міста виклали у місцевих пабліках.
"Харків у диму з учорашнього вечора. Дихати неможливо", - йдеться в публікації.
Місцеві жителі обговорили у Мережі, що могло стати причиною диму:
- Це вже наступ чи ще ні?
- Запахло весною.
- Туман.
- Смог.
- На Жуках була димка, пахло горілим.
- На Холодку дихати неможливо.
- Коксохім дав на повну.
- Салтовка нормально.
- Це у штабі оборони нервово курять.
Нагадаємо, що у Кривому Розі випав металевий дощ. Місто засипало чорними блискітками. Їх місцеві жителі виявили на поверхні автівок, які ночували на вулиці.
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