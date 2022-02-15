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Харків у диму: в Мережі скаржаться, що у місті неможливо дихати

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Харків у диму: в Мережі скаржаться, що у місті неможливо дихати

Місцеві жителі обговорили у Мережі, що могло стати причиною диму.

Харків заполонив густий дим. Через нього, скаржаться жителі, неможливо дихати.

Оповиті димом кадри міста виклали у місцевих пабліках.

"Харків у диму з учорашнього вечора. Дихати неможливо", - йдеться в публікації.

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 Місцеві жителі обговорили у Мережі, що могло стати причиною диму:

  • Це вже наступ чи ще ні?
  • Запахло весною.
  • Туман.
  • Смог.
  • На Жуках була димка, пахло горілим.
  • На Холодку дихати неможливо.
  • Коксохім дав на повну.
  • Салтовка нормально.
  • Це у штабі оборони нервово курять.

Нагадаємо, що у Кривому Розі випав металевий дощ. Місто засипало чорними блискітками. Їх місцеві жителі виявили на поверхні автівок, які ночували на вулиці.

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