Харків вистояв: Нацгвардія, поліція, тероборона не залишили ворогу жодного шансу закріпити свої позиції у місті

Харків вистояв: Нацгвардія, поліція, тероборона не залишили ворогу жодного шансу закріпити свої позиції у місті

За словами начальника поліцейського главку Володимира Тимошка, харків’яни чинили шалений опір.

Сьогодні в Харкові велися вуличні бої з фашистськими банд-формуваннями. Збройні сили України, Національна гвардія, поліція та територіальна оборона зачистили місто від непроханих гостей.

Про це повідомив керівник Харківської поліції Володимир Тимошко.

Сьогоднішній день був дуже важким для цивільного населення. Більшу частину доби люди провели в укриттях. Нелегко було і військовим, і правоохоронцям. Місто обстрілювалося з кількох точок. На вулицях велися бої з агресором, клопоту додали ще й чисельні диверсійні групи, які намагалися укріпитися в Харкові.

Це їм не вдалося. За словами начальника поліцейського главку Володимира Тимошка, харків’яни чинили шалений опір.

"Доблесні Збройні сили України, Національна гвардія, поліція, тероборона не залишили ворогу жодного шансу закріпити свої позиції у місті", - сказав Тимошко.

Начальник ГУНП в Харківській області подякував особовому складу за чітку і злагоджену роботу у виконанні бойових завдань.

"Я вдячний кожному харківському поліцейському за сьогоднішній вільний Харків. Я ціную те, що наші військові, нацгвардійці, поліція сьогодні зробили для харків’ян. Харків наш! Так було, є, і буде!", - сказав Володимир Тимошко.

Харківська поліція закликає харків’ян не панікувати, інформувати поліцію про підозрілих осіб, надавати посильну допомогу українській армії і обов’язково вірити в нашу Перемогу. Поліція зі зброєю в руках і надалі боронитиме місто, забезпечуючи порядок і безпеку харків’ян.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: