Харків вийшов на рівень провідної ІТ-локації у Східній Європі

За результатами дослідження Харківського ІТ кластера, обсяги продажів в галузі за два роки виросли в півтора рази й досягли суми 1,5 млрд доларів.

45 тисяч співробітників ІТ-сфери, 511 компаній, середня зарплата на рівні 2260 доларів на місяці – такі дані дослідження в індустрії інформаційних технологій в Харкові.

За розрахунками KHARKIV IT RESEARCH 2021 обсяг продажів у порівнянні з позаминулим роком збільшиться на 53% і досягне суми в півтора мільярда доларів. Подібна динаміка дозволяє говорити, що Харків перетворюється на одну із провідних ІТ-локацій у Східній Європі.

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров охарактеризував дослідження як важливу аналітичну роботу, що допоможе і державі, і всій IT-спільноті краще зрозуміти можливості, потреби та перспективи регіону в плані розвитку high tech. "Дослідження вкотре показали, наскільки потужним і перспективним є Харків у плані розвитку ІТ. Вдячний Харківському ІТ-Кластеру, який є одним із найактивніших об’єднань у галузі та відстоює позицію всіх учасників ринку", — зазначив Михайло Федоров.

В свою чергу, керівник Харкова Ігор Терехов відмітив, що успіх міста в сфері ІТ зумовлений освітнім профілем місцевих вузів.

"Це пояснюється історично – наші вузи випускають кращих спеціалістів в галузі. Ми розуміємо, що Харків є містом молодих сучасних людей, це наша конкурента перевага. Тому особливу увагу приділяємо тому, щоби створити їм максимально комфортні умови для життя. Щоби молодь не хотіла виїжджати із Харкова. Щоби місто приваблювало таланти з усієї країни. У нас найкращі в Україні парки, відмінна транспортна інфраструктура, ми намагаємося зробити харківську мерію найвідкритішою та найпрозорішою – зокрема, використовуючи сучасні цифрові технології", - заявив Ігор Терехов.

В цілому, Харків за загальними обсягами і темпами розвитку випереджає інші ІТ-локації країни, а за концентрацією спеціалістів у даній галузі знаходиться на одному рівні із Києвом.

"Ми не експортуємо сировину. Ми створюємо якісні ІТ-рішення та ІТ-продукти, на які є глобальний попит. Одночасно ми інвестуємо в свою країну, витрачаючи зароблені кошти в Україні і створюючи таким чином робочі місця поза індустрією", - сказав Олександр Медовий, голова Наглядової ради Харківського ІТ кластеру, засновник компанії AltexSoft.

В останні роки галузь ІТ стала лідером не тільки за обсягами валютної виручки, але й за обсягом податків, які вона генерує. За прогнозами аудиторської компанії KPMG, обсяг усіх податків, які отримує держава від роботи ІТ-галузі в Харкові, в 2021 році досягне відмітки майже 12 млрд гривень, а в 2026 році – зросте до 16 мільярдів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання