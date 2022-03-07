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Харків'яни можуть отримати гумдопомогу у 16 відділеннях ​​"Нової пошти": адреси пунктів

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Харків'яни можуть отримати гумдопомогу у 16 відділеннях ​​"Нової пошти": адреси пунктів

Telegram/Олег Синєгубов

Допомога надходить з України та із закордону.

Гуманітарну допомогу у Харкові видають у 16 відділеннях "Нової пошти". 

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Адреси пунктів видавання:

Telegram/Олег Синєгубов / ©
Telegram/Олег Синєгубов

За його словами, щодня обласний логістичний штаб отримує десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торговельних мереж. 

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого щонайменше 8 людей загинуло.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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