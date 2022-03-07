Харків'яни можуть отримати гумдопомогу у 16 відділеннях ​​"Нової пошти": адреси пунктів

Харків'яни можуть отримати гумдопомогу у 16 відділеннях ​​"Нової пошти": адреси пунктів

Допомога надходить з України та із закордону.

Гуманітарну допомогу у Харкові видають у 16 відділеннях "Нової пошти".

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Адреси пунктів видавання:

Telegram/Олег Синєгубов

За його словами, щодня обласний логістичний штаб отримує десятки тонн допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торговельних мереж.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого щонайменше 8 людей загинуло.