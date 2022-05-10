Харків'янин переправляв призовників через кордон на Закарпатті за 15 тисяч євро

Харків'янин переправляв призовників через кордон на Закарпатті за 15 тисяч євро

Підозрюваний надавав чоловікам поради щодо маршруту, часу та способу перетину кордону.

Затримано харків'янина, який переправляв українських чоловіків через кордон на Закарпатті.

За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Свої послуги чоловік оцінював у 15 тис євро з однієї людини.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Затриманий надавав чоловікам поради щодо маршруту, часу та способу перетину кордону.

"Правоохоронці затримали харків’янина у порядку ст.208 КПК України після отримання частини неправомірної вигоди - 14 тисяч доларів США".

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід, перевіряється причетність до скоєння кримінального правопорушення інших осіб.

Нагадаємо, під Києвом затримали чоловіка, який у власній оселі зберігав багато зброї та боєприпасів, у тому числі ручні протитанкові гранатомети РПГ та автомати АК-47.

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