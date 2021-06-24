Харків'янка, яка писала курсову роботу "їб**ою українською мовою", потрапила до лікарні

Дівчина запевняє, що перенервувала.

Студентка Маргарита Мальцева з Харкова, яка в нецензурній формі грубо висловилася про українську мову через те, що вона повинна писати курсову роботу державною мовою, потрапила до лікарні.

Як повідомляє Telegram-канал, дівчина "перенервувала".

Наразі Маргарита Мальцева нібито перебуває у лікарні. На роботі вона взяла лікарняну відпустку.

"Я перенервувала 18 червня і наступного дня потрапила до лікарні. Перебуваю у стаціонарі. Збій аналізів на тлі стресу, капали різні розчини. Зараз вже легше, сьогодні без крапельниць", - пояснила студентка.

Нагадаємо, Мальцева опинилася в центрі скандалу після того, як у соцмережі заявила: "Пишу курсовую работу на еб**чем украинском языке. Украинская власть меня ущемляет, ущемляет мои права".

Своїми висловами дівчина збурила Мережу, а на закиди вона відповіла хейтерам: "Спасибо, что сделали меня популярной. Было бы перед кем извиняться". Після цього вона закрила свої сторінки в соціальних мережах.

Раніше про українську мову негативно висловилася 18-річна мешканка Ірпеня. Вона заявила, що вона б заборонила українську мову.

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