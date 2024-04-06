Харків знову опинився під обстрілом: лунають вибухи

У ніч проти 6 квітня 2024 року у Харкові пролунали вибухи.

Інформацію підтвердили представники влади - очільники міста Ігор Терехов та Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В місті та області триває повітряна тривога.

Очевидці прокоментували, що вибухи чути у Шевченківському районі міста.

Також були пуски балістики з Бєлгородської області.

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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