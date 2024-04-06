Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Харків знову опинився під обстрілом: лунають вибухи

Харків знову опинився під обстрілом: лунають вибухи

У Харкові було чути звуки вибухів / Фото: pixabay.com

Ворог обстрілює Харків з балістики.

У ніч проти 6 квітня 2024 року у Харкові пролунали вибухи. 

Інформацію підтвердили представники влади - очільники міста Ігор Терехов та Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

В місті та області триває повітряна тривога.

Очевидці прокоментували, що вибухи чути у Шевченківському районі міста. 

Також були пуски балістики з Бєлгородської області.

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація