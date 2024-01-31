Харків знову під ударами: є влучання по цивільній інфраструктурі

Пізно ввечері 31 січня російські окупанти знову атакували Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків знову під ударом. Попередньо - "Шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі", - зазначив Терехов.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов дещо пізніше уточнив, що зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова.

Станом на 23:28 - без постраждалих.

Бригадний генерала юстиції Сергій Мельник "Марсель" додав, що станом на 23:28 у повітряному просторі Харківщини відсутні ворожі БПЛА, але загроза залишається. Тому він закликав місцевих не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що веаслідок вчорашньої російської атаки по Харкову дронами-камікадзе "Шахед" четверо людей отримали поранення, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин.

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