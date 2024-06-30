Харків знову під ударом РФ: у місті лунать вибухи, серед поранених – немовля

Російський КАБ прилетів майже у центр міста, у цивільне підприємство. Постраждали немовля восьми місяців та п'ятеро дорослих.

У неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив мер Харков Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", – лаконічно зазначив міський голова.

За інформацією бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марселя", росіяни запускають по Харкову та приміських населених пунктах свої руйнівні КАБи.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по Харкову виникла пожежа цивільної нежитлової будівлі.

"На цю хвилину - без постраждалих. Ліквідація наслідків та огляд триває", - повідомив він.

"Влучання КАБу майже центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені", - додав мер Ігор Терехов о 16:43.

О 16:46 Олег Синєнубов повідомив, що відомо про пʼятьох поранених унаслідок удару. Серед них дитина.

"Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства. Обстеження місця прильоту триває", - додав Терехов через кілька хвилин.

Тим часом у соцмережах публікують перші фото наслідків прильоту.

Наслідки удару по Харкову 30 червня / Фото t.me/kharkiv_1654

Раніше начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що у Дергачах на Харківщині сьогодні росіяни завдали удару по території цивільного підприємства. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни вперше скинули на Харків новітню бомбу.

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