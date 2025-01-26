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Харків знову зазнав атаки БПЛА: удар прийшовся на приватний будинок

Харків знову зазнав атаки БПЛА: удар прийшовся на приватний будинок

Дрон-камікадзе Shahed-136 / Фото: MIL.IN.UA

На щастя, інформації про постраждалих немає.

Сьогодні вночі Харків знову зазнав атаки БПЛА.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов. 

Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації про постраждалих немає.

Профільні служби вже працюють на місці: обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Противник атакував двома керованими авіаційними ракет Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61 ударним БпЛА типу "Shahed".

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