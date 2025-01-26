Харків знову зазнав атаки БПЛА: удар прийшовся на приватний будинок

На щастя, інформації про постраждалих немає.
Сьогодні вночі Харків знову зазнав атаки БПЛА.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста. За попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлі. На щастя, інформації про постраждалих немає.
Профільні служби вже працюють на місці: обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, у ніч проти 25 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні. Противник атакував двома керованими авіаційними ракет Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61 ударним БпЛА типу "Shahed".
Читайте також:
- Авіаудар по Харківщині: внаслідок обстрілу РФ загинула людина
- Росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині: є загиблий і поранені
- Окупанти вдарили по Харківщині: є потерпілі