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Харківщина готова до ймовірного наступу окупантів, - Синєгубов

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Харківщина готова до ймовірного наступу окупантів, - Синєгубов

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, фото / ОВА

Останнім часом армія РФ інтенсивніше обстрілює цивільну інфраструктуру регіону, заявили в ОВА.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначив, що можливий наступ військ РФ на Харківському напрямку не стане несподіванкою. 

"У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп’янському напрямках. Ворог обстрілює хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні", - розповів Синєгубов. 

Водночас у Харківській області не фіксують збільшення військової присутності окупантів. 

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"...однак ми готові, оскільки ворог все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним", - додав він. 

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може статися через два-три тижні. Про підготовку до нового наступу РФ нещодавно заявив і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна вже відповідає на таку "підготовку до спроби реваншу".

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Перегляди
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