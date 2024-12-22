Харківщина і Куп’янськ під сильними ударами: у Генштабі розповіли, як тривають бої

Російські війська посилюють атаки: українські захисники стримують натиск та завдають ворогу значних втрат

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Обстріли прикордонних населених пунктів

Під ворожими обстрілами з території Російської Федерації опинилися прикордонні населені пункти: Хрінівка, Біла Береза, Винторівка, Чуйківка та Братениця зазнали ударів артилерії, а Баранівка була атакована системами РСЗВ.

Найгарячіші напрямки

Харківський напрямок: зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги та Стариці. Одна атака ще триває.

зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги та Стариці. Одна атака ще триває. Куп’янський напрямок: ворог здійснив шість атак неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває одне зіткнення.

ворог здійснив шість атак неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Триває одне зіткнення. Лиманський напрямок: агресор провів 23 атаки біля населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Греківка та інших. Українські сили зупинили 16 атак, частина боїв триває.

агресор провів 23 атаки біля населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Греківка та інших. Українські сили зупинили 16 атак, частина боїв триває. Краматорський напрямок: українські війська відбили дві атаки біля Часового Яру та Ступочок. Один бій продовжується.

українські війська відбили дві атаки біля Часового Яру та Ступочок. Один бій продовжується. Покровський напрямок: відбулося 17 спроб ворога потіснити оборонців у районах Новоукраїнки, Покровська та інших. Захисники відбили 13 атак, чотири бої тривають.

відбулося 17 спроб ворога потіснити оборонців у районах Новоукраїнки, Покровська та інших. Захисники відбили 13 атак, чотири бої тривають. Времівський напрямок: зафіксовано 23 атаки, із них сім все ще тривають.

зафіксовано 23 атаки, із них сім все ще тривають. Придніпровський напрямок: одна атака противника була успішно відбита.

Загальні дані

В операційній зоні на Курщині ворог здійснив близько 300 обстрілів. Українські сили відбили 10 атак, ще 11 боїв тривають.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донеччині ворог завдав авіаудару по житловій забудові. Загинула людина.

Читайте також: