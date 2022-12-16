Харківщина оговтується від 10 ракетних ударів: яка ситуація зі світлом і коли його відновлять повністю

На Харківщині відновлюють електропостачання після масованого ракетного обстрілу. Область заживили на 85%, а Харків на 55%.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Ми мали удари десятьма ракетами системи С-300, дві крилаті ракети збили наші сили ППО. Наразі ми вже розпочали відновлення електропостачання. У нас вже під'єднані частково область на 85%, залишилися лише декілька громад районів, де нам ще належить відновити електропостачання", - сказав Снинєгубов.

Щодо Харкова, то 55% міста вже заживлено і має електроенергію. У Харкові кілька годин тому насамперед почали подавати енергію на водоканал та теплові мережі.

"Наразі працюємо над під’єднанням житлових районів обласного центру", - сказав Синєгубов.

Енергетики працюватимуть до опівночі, саме до цього часу планують відновити електропостачання повністю в області.

Ракетна атака на Харківщину

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ракетної атаки Харків повністю залишився без світла. За словами очільника Харківської області Олега Синєгубова, окупанти вдарили по Харківській області десятьма ракетами. Після цього в регіоні виникли перебої з електроенергією, зникла вода, зупинилося метро. У місті також не працює електротранспорт.

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