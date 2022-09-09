Регіон оживає: Зеленський дав очільнику Харківської ОВА важливе доручення

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського, яке стосується відновлення критичної інфраструктури деокупованої Харківщини.

Вже сьогодні, 9 вересня, Синєгубов вирушить на деокуповані території, аби якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч-о-пліч будують з військовими фортифікаційні споруди та укріплення. Втім, російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі", - заявив Тимошенко.

За словами заступника керівника Офісу президента, станом на 9 вересня, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, росіяни зруйнували у Харківській області:

2927 багатоповерхівок;

4850 приватних будинків;

чимало закладів освіти.

"Сьогодні голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені президентом України й головою Офісу президента завдання й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мереж тепло-, електро-, газо- та водопостачання", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області у найближчий час розпочнуть відновлення інфраструктури та підготовку до зими. За його словами, наразі ще триває зачистка, до звільнених населених пунктів повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню.

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