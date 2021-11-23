Харківська блогерка та учасниця телешоу рекламує проєкт ідей для розвитку Росії

У дописі в соцмережі Діана Бакід, яка має мільйон підписників в Instagram, називає Росію “нашою державою”.

Харківська Instagram-блогерка з мільйоном підписників, яка недавно була учасницею загальноукраїнського телешоу, Діана Бакід рекламує проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії".

Як повідомляє “Детектор Медіа”, користувачі соцмереж зауважили на її сторінці допис, в якому вона називає Росію “нашою державою” та просуває проєкт, який останні кілька місяців рекламують популярні російські блогери із Росії та державні російські ЗМІ.

Серед тих, хто також писав про цей проєкт — комік Максим Галкін, актриса Наталія Рудова, співак Микола Басков, телеведучі Ксенія Бородіна та Олена Водонаєва.

Скриншот сайту "Детектор Медіа"

На фото Бакід тримає рекламний проспект цього проєкту. “Пишатися нашою країною можна лише тому, що в ній є ще сильні уми, що спрямовують свій енергетичний потік в ім'я спільного майбутнього – так, наприклад, підприємець Дмитро Давидов запропонував свій план розвитку країни на 20idei.ru. Вважаю, що такий проект – великий подарунок для нашої держави і вона має його підтримати!” - йдеться в супровідному тексті.

Діані Бакід тридцять років, вона називає себе екстрасенсом і “працює” у сфері врегулювання любовних стосунків, фінансового становища тощо. У російському виданні “Ліза” вона публікується як експертка.

Видання звернулося з коментарями до блогерки та телеканалу, на якому транслювалося шоу з її участю, але відповіді поки не отримало.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні відхилив рішення Верховного суду України щодо можливості перепоховання в Росії останків агента НКВС Миколи Кузнєцова. Влада Львова вимагає від Росії повернути незаконно ув'язнених українців.

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