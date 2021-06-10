Харківська облрада передала стадіон "Металіст" у власність міста – Терехов

В. о. мера додав, що попереду ще багато роботи, результатом якої стануть нові перемоги і тріумфи ФК "Металіст".

У четвер, 10 червня, депутати обласної ради передали у власність міста стадіон "Металіст" і всю його інфраструктуру - академію і тренувальну базу.

Про це повідомив в. о. мера Харкова Ігор Терехов.

За словами глави міста, Харків і його стадіон "Металіст" повертаються на футбольну карту України і Європи. Місто отримає базу, де будуть тренуватися нові покоління "зірок" спорту.

"За багато років блукання з рук в руки все це застаріло. Подальше зволікання могло буквально добити клубну інфраструктуру і позбавити Харків надії на сертифікацію для міжнародних матчів і єврокубків. Я щиро вдячний депутатам облради за мудре і господарське рішення", - заявив Ігор Терехов.

Він зазначив, що з відродженням "Металіста" місто отримає футбольну академію світового рівня.

"Харків стане батьківщиною і колискою нового покоління власних зірок футболу. У моєму футбольному дитинстві я міг би тільки мріяти про таку базу і школі. А нинішньому поколінню хлопчаків Харків подарує ці безмежні можливості - приходьте і займайтеся! Ідіть до своєї мрії!", - сказав Терехов.

В. о. мера додав, що попереду ще багато роботи, результатом якої стануть нові перемоги і тріумфи ФК "Металіст".

"Ми разом з Олександром Ярославським сподіваємося на підтримку і допомогу харків'ян в відродженні футбольної легенди!", - поділився Терехов.

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