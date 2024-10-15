Харківські музиканти прокоментували облаву ТЦК на їхньому концерті і розкрили, що насправді сталося

Харківські музиканти прокоментували чутки, що на їхньому концерті нібито була облава ТЦК і розповіли, що тоді насправді сталося.

Мова йде про "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". У спільному дописі в Instagram музиканти прокоментували чутки, які днями поширилися довкола них. Артисти підтвердили, що дійсно перед виступом до них навідалися працівники ТЦК у супроводі поліцейських. Музикантів попросили проїхати з ними лише для перевірки документів. Артисти зазначили, що концерти довелося скасувати через те, що дана процедура забрала чимало часу, тож можливості виступити перед публікою в них вже не було.

"У Харкові на початку виступу до нас завітали представники ТЦК у супроводі поліції і попросили проїхати з ними для перевірки документів. Хочемо зауважити, що на перевірку документів забрали лише учасників Mordox, True Tough і нашого оператора (який є учасником "Ґрунт Палає"). На жаль, ми перебували в ТЦК довше, ніж очікувалося, тому можливості провести концерти у нас не було. Протягом усього часу перебування у ТЦК більше людей на перевірку документів не з'явилося", - прокоментували артисти.

Харківські музиканти прокоментували, що насправді сталося на їхньому концерті

Музиканти також наголосили, що їх не затримували силою, а лише просто попросили проїхати з ними задля перевірки документів. Вони зазначили, що ТЦК просто виконували свою роботу і це стандартна процедура в умовах війни.

"Зауважимо, ТЦК виконували свою роботу, нас не затримували силою, а просто попросили проїхати і перевірити документи. В цілому, це звичайний процес, через який проходять багато українців, і ми не виняток", - запевнили артисти.

Гурт "Ґрунт палає"

Нагадаємо, днями поширилися інформація, що у Харкові учасників одразу трьох музичних колективів забрали до ТЦК. Повідомлялося, що їм нібито вручили повістки. Однак, згідно з коментарями музикантів, чутки не відповідають дійсності.

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