"Харківські угоди": ДБР завершило розслідування щодо держзради Януковича та Азарова

В Україні після 12 років від моменту підписання почали карати ініціаторів так званих "Харківських угод".

Правоохоронці завершили досудове розслідування за підозрою колишніх президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова у вчиненні держради за попередньою змовою. Вони підготували та імплементували "Харківські угоди".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Низка колишніх високопосадовців сприяли військовим планам держави-агресора. Вони "опікувались" збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів. Спочатку їхня "допомога" була використана для анексії 2014 року АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Експрезидент-втікач Віктор Янукович забезпечив легалізацію Харківської угоди, за його вказівкою підготували проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну.

Слідство встановило, що зрадник Янукович розподілив ролі для створення видимості законності та залучив до цього майже всіх високопосадовців уряду й підконтрольних нардепів.

Підписані, всупереч національним інтересам України документи про продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Україні ще на 25 років, нарощування збройних сил та техніки противника в Криму.

"Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість Харківські угоди дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова 2014 роцкута для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

"Через ці злочинні дії наприкінці 2013 - початку 2014 років на території АР Крим та м. Севастополя чисельність особового складу військових Російської Федерації, їхньої військової техніки перевищувала встановлені Базовими Угодами кількісні рівні, зокрема в м. Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище", - пояснили в ДБР.

Історія підписання "Харківських угод"

21 квітня 2010 року тодішні президенти України Віктор Янукович та Росії Дмитро Медведєв у Харкові підписали угоду, відповідно до якої Україна дозволила Чорноморському флоту РФ перебувати у Криму до 2042 року. Термін перебування флоту збільшено в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів. 27 квітня 2010 року Верховна Рада та Держдума РФ ратифікували ці угоди.

Проте вже 31 березня 2014 року росіяни в односторонньому порядку розірвали цей договір, адже окупували Крим.

Ще 2010 року, після підписання сумнозвісних "Харківських угод", в Україні відверто заявляли, що це - державна зрада. Тоді Януковича називали "губернатором української області Російської імперії" та заговорили, що цей договір - це військова узурпація України.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що "Харківські угоди" були ратифіковані парламентом у безпрецедентно короткий час, через чотири дні після підписання.

У березні 2021 року прокуратура звинуватила Миколу Азарова та Віктора Януковича у державній зраді. У жовтні експрем'єр-міністра заочно арештували.

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