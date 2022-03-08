Харківські вчені не витримали російської брехні про розробку ядерної зброї: заява

Представники ННЦ "Харківський фізико-технічний університет" офіційно заперечили брехню Росії про розробку в Центрі ядерної зброї.

Заяви РФ про розробку ядерної зброї на території України не відповідають реальності. Зокрема, й заяви щодо ядерних розробок Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Про це заявили представники Центру академік Микола Шульга та директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій академік Анатолій Носовський.

"Жодних програм щодо створення ядерної зброї в наукових установах Національної академії наук України (в тому числі ННЦ ХФТІ, ІПБ АЕС) і взагалі в Україні не проводилось і не проводиться;

увесь ядерний матеріал (високозбагачений уран), що перебував на майданчиках наукових установ ХФТІ та Інституту ядерних досліджень (ІЯД) НАН України, передано Україною до РФ ще у березні 2012 року під контролем МАГАТЕ", - йдеться в повідомленні.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін, який розв'язав в Україні війну, погодилися з необхідністю залучення МАГАТЕ для гарантування безпеки ядерних об'єктів на території України. Також Путін погодився до діалогу з Україною і МАГАТЕ, але за певних умов.