Харківського журналіста знайшли мертвим: що сталося

У середу, 3 липня, експертиза ДНК підтвердила, що загиблим був саме Олександр.

Упродовж місяця тривали пошуки журналіста із Харкова Олександра Лапшина, який ще 29 травня зник безвісти за нез’ясованих обставин. Нещодавно його знайшли, але, на жаль, мертвим.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі "Суспільному".

За його словами, заява про зникнення журналіста надійшла від його родичів 30 травня.

"29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки. Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка", — сказав Болвінов.

У середу, 3 липня, експертиза ДНК підтвердила, що загиблим був саме Олександр.

Офіційно причину смерті буде визначачено після судово-медичної експертизи, наразі у поліції мають підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, покінчила життя самогубством.

За інформацією "Суспільне Харків", до повномасштабного вторгнення Олександр Лапшин не працював у ЗМІ. Навесні 2022 року він близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, має кілька публікацій на сайті "Української правди".

Нагадаємо, раніше військовослужбовиця 78-го окремого десантно-штурмового полку (ОДШП) Шура Рязанцева з позивним “Ялта”, якій нещодавно виповнилось всього 40 років, померла в лікарні від гострої серцевої недостатності.

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